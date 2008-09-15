Лаудруп: Задача номер один – стать дружной командой

В воскресенье Микаэль Лаудруп провел свою первую тренировку в «Спартаке». Она прошла на базе в Тарасовке и носила восстановительный характер, сообщает корреспондент «Советского спорта». «Задача номер один для нас – стать дружной командой. Мы должны стоять друг за друга. Игру будем ставить постепенно, за один день это вряд ли получится, – обратился Лаудруп к спартаковцам», – заявил Лаудруп «Советский спорт». Лаудруп дал понять игрокам, что всегда готов к диалогу тет-а-тет. «Подходите ко мне, к Игорю Ледяхову, решим все вопросы», – предложил Лаудруп.