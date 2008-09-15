Результаты жеребьевки плей-офф ЧЕ-2009

В Мальме состоялась жеребьевка плей-офф Чемпионата Европы-2009 среди молодежных команд. В результате пары распределились следующим образом: Германия - Франция, Дания - Сербия, Турция - Белоруссия, Австрия - Финляндия, Уэльс - Англия, Италия - Израиль, Швейцария - Испания. Матчи пройдут 11-12 и 14-15 октября. Победители стыковых пар получат право участвовать в финальной стадии чемпионата Европы-2009, которая пройдет в июне в Швеции, сообщает «Газета.Ru». Напомним, что молодежная сборная России не сумела пробиться в плей-офф, заняв с 15-ю очками 2-е место в 4-й отборочной группе.