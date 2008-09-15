Герсонского уволят после игры с «Трактором»

Первая тренерская отставка сезона в КХЛ может произойти в омском «Авангарде». Как сообщает «Спорт Экспресс», с очень высокой долей вероятности это случится уже в ближайшие дни. Для нынешнего наставника «Авангард» Сергея Герсонского последней может стать игра с «Трактором», которая состоится в понедельник. Клуб объявит об отставке, когда получит согласие одного из кандидатов на пост главного тренера, с которым в данный момент ведутся переговоры. Руководство «Авангарда» разговаривает сейчас с очень широким кругом специалистов, однако наиболее высокие шансы возглавить клуб есть у пяти тренеров. Первый – рейтинговый канадец Боб Хартли, едва не оказавшийся в прошлом году в «Спартаке». Тогда Хартли сказал, что если в будущем ему поступит предложение из России, то он обязательно его рассмотрит. Сам тренер в нынешнее время находится за океаном и тему возможного переезда в сибирский клуб комментировать отказывается. В то же время, возможно, что по семейным обстоятельствам (несколько дней назад жене Хартли сделали операцию) он и в этот раз откажется от приезда в Россию. Нельзя также исключать, что в Омск переберется кто-то из тренеров, работающих сейчас в КХЛ. По слухам, речь идет почему-то о главном тренере «Сибири» Андрее Хомутове. Еще два кандидата - бывшие наставники «Магнитки». Канадец Дэйв Кинг сейчас работает в Германии с клубом «Мангейм», а чех Марек Сикора возглавляет молодежную сборную своей страны. Однако наиболее вероятный претендент на пост омского рулевого - другой чешский специалист. В хоккейной столице Сибири его загадочно называют «тренером, трудившимся в молодежной сборной Чехии». Речь идет о Радиме Рулике, который с Омском знаком не понаслышке. Рулик в сезоне-02/03 был ассистентом главного тренера «Авангарда», покойного Ивана Глинки. Он хорошо знает русский язык, а с соотечественниками–»ястребами» Росой и Клепишем. Сейчас Рулик - главный тренер «Зноймо». Кадровые перестановки в «Авангарде», кстати, могут коснуться не только тренерского штаба. Вероятно, что вместе с Герсонским будет уволен и генеральный менеджер Анатолий Бардин.Бардин занял свой нынешний пост в январе, в те же дни, когда состоялось назначение Герсонского. Генменеджер тогда сделал серию громких заявлений о намерениях вернуть в Омск клубных воспитанников - Пережогина, Кольцова, Таратухина.