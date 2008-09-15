Непомнящий: Хочется тренерских эмоций

65-летний специалист Валерий Непомнящий, известный по работе со сборной Камеруна, с китайскими и японскими клубами, впервые возглавит российскую команду – клуб «Томь». Но я тоже сибиряк! Да и Сибирь – не Китай и не Япония! – восклицает Непомнящий, которому вчера в Томск, – заявил Непомнящий «Советский спорт».– Мне хочется тренерских эмоций. У меня и раньше были предложения попробовать себя в чемпионате России, я отказывался по разным причинам. Но не в этот раз. Сразу скажу, что материальную тему вообще не обсуждал. Узнал ситуацию вокруг «Томи» и понял, что если мне удастся решить задачу с этой командой, я себя зауважаю. На данный момент нам нельзя покидать премьер-лигу. Никакой катастрофы нет, поэтому и меня «пожарником» назвать нельзя».