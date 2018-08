Турнир на Бали станет одним из самых престижных в календаре WTA

Турнир WTA третьей категории с призовым фондом 225 тысяч долларов на Бали, который в воскресенье не смогла выиграть Надежда Петрова, уступив в финале швейцарке Патти Шнидер, последний раз проходил в таком формате, сообщает «Советский спорт». Со следующего сезона он преобразуется в один из самых престижных соревнований в календаре WTA. Он будет называться Tournament of Champions с призовым фондом 600 тысяч долларов. Турнир будет проходить не на следующей неделе после US Open, а с 4 по 8 ноября на крытой арене Bali International Convention Centre. В турнире будут принимать участие 12 игроков, разбитых на четыре группы. Участницами турнира будут теннисистки, побеждавшие в течение сезона на соревнованиях Международной серии, куда будут входить 30 турниров в Австралии, Азии, северной Африке, Северной и Южной Америках и Европе. На Tournament of Champions отберутся десять сильнейших теннисисток, которые выиграли по крайней мере один турнир Международной серии и не участвуют в итоговом турнире WTA в Дохе. Также на турнире на Бали будут две участницы, получившие «уйалд-кард». Теннисистка, выигравшая три турнира Международной серии и Tournament of Champions, помимо положенных призовых получит бонус в размере одного миллиона долларов.