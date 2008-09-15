Мойес потребовал извинений от судьи

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес потребовал извинений от арбитра Алана Уайли, обслуживавшего вчерашний гостевой матч его команды со "Сток Сити" (3:2), за то, что был удален со скамейки запасных на 73-й минуте. Защитник хозяев Леон Корт сыграл рукой в собственной штрафной, и Уайли первоначально указал на точку. Однако чуть позже, посовещавшись с ассистентом, рефери отменил свое решение и назначил "стандарт" на границе штрафной, что вызвало негодование со стороны Моейса, тут же отправленного судьей на трибуны. "Оттуда, где я стоял, было видно, что Корт находился в штрафной площади, следовательно, стоило назначить пенальти", - посетовал Моейс в интервью «Спорт Экспресс». "У меня не было возможности разглядеть этот эпизод, поэтому я приношу наставнику "Эвертона" свои извинения, если был не прав", - сказал в свою очередь Уайли.