Роналду может сыграть с «Вильярреалом»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, продолжающий восстанавливаться после операции на лодыжке, приступил к полноценным тренировкам с первой командой манкунианцев. По словам главного тренера Алекса Фергюсона, португалец, возможно, примет участие в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов с "Вильярреалом", который состоится в среду на стадионе "Олд Траффорд". Не смогут помочь "МЮ" во встрече с испанцами дисквалифицированный Пол Скоулз и Майкл Кэррик, получивший травму в субботнем матче чемпионата Англии с "Ливерпулем" (1:2), напоминает Reuters.