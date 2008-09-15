Сикора может возглавить «Авангард»

Чешский специалист Марек Сикора, по некоторой информации, имеет также неплохие шансы встать у руля "Авангарда". Агент тренера Ярослав Зидек находится в очень хороших отношениях с руководством омского клуба (напомним, что именно он является и агентом Яромира Ягра), и нельзя исключать того, что "Авангард" обратится к услугам Сикоры. Еще летом экс-наставник "Магнитки", занимающий в последнее время пост главного тренера юниорской сборной Чехии, говорил «Спорт Экспресс», что он не прочь вернуться в Россию.