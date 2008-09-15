Кузнецова: Испанский период моей жизни остается позади

Субботняя пресс-конференция Светланы Кузнецовой началась с небольшой задержкой. Ведущая объявила, что после победы над Карлой Суарес-Наварро россиянка… отправилась тренироваться, передает «Спорт Экспресс». - Мне никто не сказал, что я должна сразу идти на пресс-конференцию, поэтому я решила немного подчистить свою технику. А сейчас, после беседы с вами, пойду еще побегаю, - объяснила Светлана. - Человек, который не видел сегодняшний матч, на основании счета может сделать вывод о том, что у вас сегодня была легкая прогулка. А на самом деле? - Сегодня я то выходила вперед в счете, то останавливалась, потом опять выходила вперед. То есть игра разбивалась на какие-то отрезки. - Вы сегодня очень часто обращали свой взгляд на нашу команду. Искали там психологическую поддержку? - Да, мне это действительно помогает. К тому же когда мы едины, мы непобедимы. - Между Барселоной, где вы провели много лет, и Мадридом, существует большая разница? - Когда я приехала сюда в первый раз, то действительно заметила отличия. Но я все равно чувствую себя здесь комфортно. В воскресенье Кузнецова снова немного опоздала в пресс-центр. И снова по уважительной причине, - но гораздо более приятной. - Светлана, вы в третий раз приняли участие в финале Кубка Федерации и, как и год назад в матче против сборной Италии, принесли команде победное очко. Можете сравнить эти два поединка? - Медина-Гарьигес - хорошая теннисистка, но мне кажется, что в прошлом году я играла с соперницей, а сегодня больше - сама с собой. А вообще я очень рада. Мы снова всем доказали, что являемся лучшими в мире даже тогда, когда играем не самым сильным составом. - В перерывах между первой и второй партиями вам что-то посоветовала старший тренер сборной Лариса Савченко… - Да, но я и сама чувствовала, что ввязалась в ту игру, которая выгодна сопернице. - Ваши ближайшие планы? - Еду в Барселону, а оттуда вылетаю на очередной крупный турнир в Токио. - Быть может, сегодняшняя победа станет переломной в не самом лучшем для вас сезоне? - Посмотрим, хочется на это надеяться. С каждой победой повышается уверенность в себе. - Этой осенью вы меняете тренировочную базу и переезжаете из Барселоны в Москву, где будете тренироваться с Ольгой Морозовой. Почему выбрали именно столицу, а не Санкт-Петербург? - Я очень люблю свой родной город и навсегда останусь петербурженкой. Но, во-первых, в Москве жизнь гораздо энергичнее и кортов больше. А во-вторых, передвигаться по миру легче все-таки из Москвы. Вообще я очень рада тому, что возвращаюсь на родину и буду гораздо чаще бывать в Питере. Мне это очень по душе. - А почему вашим тренером будет Морозова? - Я очень хотела заниматься с опытным российским тренером. И потом, в Москве мне необходим человек, который не позволит мне отвлекаться от тенниса. Так что Ольга Васильевна во всех отношениях - идеальная кандидатура. - Жилье в Москве уже выбрали? - Первый год, наверное, буду снимать квартиру, чтобы посмотреть, как дело пойдет. В принципе, хочу жить поблизости от кортов, на которых буду тренироваться и одновременно неподалеку от центра, чтобы иметь возможность где-то развеяться. Очень не хочется тратить время на простаивание в пробках. - Как оцениваете испанский период своей жизни? - Я приехала в Испанию одна, когда мне было 14 лет. За это время выиграла турнир "Большого шлема" и стала второй ракеткой мира. Так что плохим этот период моей жизни называть будет просто некрасиво. Наверное, могло быть лучше, а могло и хуже. Мои родители давно желали моего возвращения. Но сама я созрела только сейчас.