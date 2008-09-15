Богуш: К Лиге чемпионов готов

24-летний голкипер не был основным ни в запорожском "Металлурге", ни в молодежной сборной Украины. Но именно его выбрало "Динамо", чтобы решить вратарскую проблему. Четыре матча с Богушем киевляне выиграли, на очереди — "Арсенал", отмечает Террикон. — Чаще всего звездная болезнь проявляется у молодых футболистов. Ты перешел в "Динамо" в 24. Эта проблема тебе не грозит? — Я уверен, никакой звездной болезни у меня не будет. Разгильдяем я не был и никогда не буду. У меня есть конкретная цель — выиграть с "Динамо" максимум трофеев, но для начала нужно закрепиться в основе. — Как состоялся твой переход? — Все произошло очень неожиданно. Были слухи, что мной интересуется "Динамо", но о том, что это — правда, я узнал в четверг, 7 августа, после вечерней тренировки от руководителей запорожского "Металлурга". Они спросили, хотел бы я перейти в "Динамо". Естественно, я ответил согласием. Но у меня был другой вопрос: готовы ли меня отпустить? Руководители не возражали, за что я им очень благодарен. У меня был контракт с "Металлургом" на два года. Могли и не отпускать. Но клубы договорились между собой, даже не знаю, за какую сумму. Так я оказался в "Динамо". — Переговоры вели лично с тобой? — В основном через агента. В четверг после разговора с руководством "Металлурга" я пообщался по телефону с вице-президентом "Динамо" Леонидом Ашкенази. В пятницу прилетел в Киев, побывал на базе, затем с клубными врачами съездил на медосмотр сначала в клинику Линько, а потом — в "Борис". И в понедельник, 11 августа, я подписал контракт. По условиям никаких споров не было, я согласился на все, что мне предложили. — Были предложения из других клубов? — Весной предлагал контракт донецкий "Металлург", но запорожское руководство не отпустило. Летом слышал об интересе от клуба из чемпионата Польши. — Какие чувства были перед дебютной игрой в "Динамо"? — То, что выйду в основе против свой бывшей команды, запорожского "Металлурга", узнал на тренерской установке. Внутренне был готов. Понятно, если меня покупают, то хотят посмотреть товар живьем. Никакого мандража не было, небольшое волнение. Но с выходом на поле и это прошло. — Ты никогда не был основным вратарем ни в "молодежке", ни в "Металлурге". Как думаешь, чем обратил на себя внимание "Динамо"? — Наверное, трудолюбием. Потому что у меня был очень сложный период, связанный с травмами. То одна операция, то другая, на восстановление уходило очень много времени. Но тем не менее я всегда возвращался и играл. — У тебя хронические травмы? — Никакой хроники здесь нет. Просто так получалось… Первая травма была очень серьезной — разрыв связки. Через некоторое время опять начало побаливать колено. Сделали повторную операцию. У меня такой организм, что восстановление проходит не очень быстро. Из-за травм не играл где-то 2—3 года. — Не было мысли, что "Динамо" купило тебя только из-за того, чтобы еще один перспективный украинский голкипер не достался "Шахтеру"? — Естественно, каждый клуб смотрит в перспективу. Но эта тема, на мой взгляд, надуманна. — До перехода в "Динамо" разговаривал с Юрием Семиным? — Да, уже по приезде в Киев. Говорили недолго, но он дал понять, что все в моих руках. — Не тяжело в "Динамо" управлять на поле полевыми игроками? Как реагируют на твои подсказки? — Без зазнайства. Нет такого, типа "что ты мне рассказываешь". Проблем нет. — К слову, почему выбрал 31-й номер? — Изначально хотел, чтобы было нечетное число. И в то же время не хотелось, чтобы номер был хоккейным. Из свободных был 31-й, его и взял. — Все-таки главным испытанием для тебя станут игры Лиги чемпионов… — ...о которой еще недавно я мог только мечтать. Тем не менее, думаю, что психологически к ней готов. — Что скажешь о голкиперах команд-соперниц по групповому раунду ЛЧ? — Алмуния совсем недавно стал основным в "Арсенале", хотя ему уже 31. Впрочем, ему еще играть и играть. Волкан из "Фенербахче" нестабилен. Может провести сумасшедшую игру и в то же время сделать детскую ошибку. Пример — матч с "Севильей" в 1/8 финала прошлой ЛЧ, когда он пропустил два несложных мяча, но в серии пенальти вывел команду дальше. Элтон в "Порту", как и все бразильцы, имеет особенную технику. Довольно неплохо играет на линии. — На матч с "Арсеналом" в среду приедет кто-то из близких? — Наверное, друзья приедут. Мама точно будет смотреть по телевизору. — Кстати, как близкие отреагировали на переход в "Динамо"? — Я никому ничего не говорил. Обо всем они узнали из СМИ. Звонило много людей, поздравляли. Даже люди, которых я давно не видел. Мама рассказывала, что звонила первая школьная учительница и воспитательница детского сада. Я этих людей не помню, но — приятно. — У кого в "Динамо" лучший удар? — У Алиева удар еще тот. Сейчас "Динамо" приобрело Романа Еременко, хочу сказать, что его удар не уступает по силе Сашиному. Думаю, вы еще в этом убедитесь. — Какие у тебя отношения с Александром Шовковским? — А вы что, его уже в тренеры записали? Отношения ровные, такие, как и должны быть между вратарями, деловые. Мы общаемся перед играми, он мне подсказывает, и эти советы очень важны для меня. У него огромный багаж знаний. "ВСЕ НИКАК НЕ ВЫРВУСЬ НА ОХОТУ" На вопрос, что представляет собой Станислав Богуш в свободное от футбола время, новоиспеченный "номер один" "Динамо" отвечает: "Люблю активный отдых. Долго собираюсь на охоту, но никак не могу найти свободное время. Бильярд и боулинг для меня тоже не чужое. Слышал, что Олег Гусев и Максим Шацких — чемпионы "Динамо" по бильярду. В этом я вряд ли с ними сравнюсь, но вот в футболе на компьютерной приставке, уверен, мне в команде равных не найдется".