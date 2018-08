Состоялось открытие стадиона «Днепр»

Свершилось! Долгожданное открытие стадиона "Днепр" состоялось и прошло, скажем без ложной скромности, на высоком уровне. Праздник стал не только громким аккордом, завершившим День города Днепропетровска, но и подарком всей стране – церемонию открытия в полном объеме транслировал телеканал "ТЕТ" (кроме того, официальная часть мероприятия была показана в прямом эфире "5 канала"). Днепропетровск такого еще не видел! В получасовом грандиозном театрализованном шоу участвовали около 4 с половиной тысяч артистов, среди которых были профессиональные актеры, циркачи, акробаты, каскадеры, спортсмены, а также воспитанники школы ФК "Днепр". Зеленое поле стадиона за 30 минут превращалось то в мощную волнующуюся реку, то в казацкую степь. В центре действа неизменно находился футбольный мяч, прошедший сквозь все исторические эпохи. А еще одной "красной нитью" через весь праздник прошла ладья, сошедшая с клубной эмблемы. Быстро сменяющие друг друга композиции проиллюстрировали многие страницы истории, важное место среди которых заняло основание Екатеринослава и появление на футбольной карте "Днепра". Число "90", образовавшееся из синих волн Днепра, красноречиво говорило о еще одном поводе для торжества – дне рождения клуба. На фоне этой круглой даты приветственную речь произнес Президент Украины Виктор Ющенко. Поздравив всех с таким значимым событием, как открытие первого стадиона из числа тех, что примут Евро-2012, Президент страны сказал: "Уверен, что этот красавец-стадион – самый дорогой подарок всем днепропетровцам. Одновременно это является подарком Днепропетровска для всей Украины". Как говорится, ни убавить, ни прибавить. Многих причастных к появлению лучшей арены Украины ожидали государственные награды. Так, Орденом "За заслуги" III степени был награжден генеральный директор ФК "Днепр" Андрей Стеценко. А мэр Днепропетровска Иван Куличенко удостоился такой же награды I степени, сообщает Террикон. Первый удар по мячу на новом стадионе "Днепр" сделал Виктор Ющенко. И торжественная часть праздника сменилась собственно футбольной. На поле вышли легендарные чемпионы – команда 1983 года, которая, как 25 лет назад в "Золотом матче" встретилась с московским "Спартаком". Полчаса возвращения в молодость для игроков – и полчаса прикосновения к легенде для болельщиков! "Днепр": Краковский, Кутузов, Дилай, Лысенко, Павлов, Кузнецов, Литовченко, Лютый, Федоренко, Устинов, Таран. На замену выходили: Миргородский, Пучков, Багмут, Назаренко, Червоный, Консевич. "Спартак": Прудников, Поздняков, Хидиятуллин, Ананко, Ярцев, Пятницкий, Гаврилов, Черенков, Кужлев, Онопко, Букиевский. На замену выходили: Кульков, Атауллин, Сочнов, Самохин, Кокорев. Встреча началась с атак более молодых спартаковцев, и Виктор Онопко открыл счет. Вскоре "Днепр" выдал отменную пятиминутку, в течение которой несколько хороших моментов упустили Таран, Литовченко, а Багмут мощнейшим ударом угодил в перекладину. И все же днепропетровской команде удалось сравнять счет под занавес встречи. Олег Таран заработал пенальти, и Геннадий Литовченко сильным ударом не оставил шансом отменно игравшему до того Прудникову – 1:1. Затем на поле вышли не менее легендарные днепряне образца 1988 года – еще одни юбиляры-чемпионы. Их соперниками стали киевские динамовцы. "Днепр": Городов, Башкиров, Сорокалет, Пучков, Тищенко, Багмут, Чередник, Сон, Евтушенко, Шахов, Геращенко. На замену выходили: Шох, Сидельников, Федюков, Беженар, Буц, Сторчак. "Динамо": Чанов, Бессонов, Яремчук, Демьяненко, Рац, Буряк, Михайличенко, Заваров, Хлус, Саленко, Евсеев. На замену выходили: Слободян, Михайлов. Здесь уже высший пилотаж показали футболисты "Днепра". От их комбинаций захватывало дух! Атаки, состоявшие из 15-20 передач, со "стенками" и забеганиями, с игрой в одно касание и филигранной обводкой! Но и эта встреча завершилась вничью. На голы Алексея Чередника и Евгения Шахова точными ударами ответили Олег Саленко и Иван Яремчук. Огромное удовольствие от игры получили и зрители, и сами футболисты. Не сговариваясь, они были солидарны: на таком стадионе плохо играть невозможно. И очень приятно было видеть эмоции спартаковцев и динамовцев, которые, только зайдя на арену, буквально цокали языками. Мол, ожидали, конечно, увидеть нечто грандиозное, но такого не могли себе даже представить! Неповторимый шарм этому "Матчу чемпионов" придал живой комментарий на стадионе еще одной легенды – комментатора Владимира Перетурина. Гармоничными были и действия судейской бригады в составе Александра Гордиенко, Виктора Головко, Василия Пазюка и Геннадия Капитонова. К сожалению, не увидели нынешний праздник наставники "золотых" команд Владимир Емец и Евгений Кучеревский, начальник команды Геннадий Жиздик, любимцы публики Иван Вишневский, Николай Кудрицкий, Александр Погорелов, Владимир Устимчик. Память о них будет вечно жить в наших сердцах! Ну а завершила футбольную часть праздника презентация официального гимна "Днепра". Таковым было решено избрать давно полюбившуюся болельщикам песню "Сине-бело-голубой…" авторства Юрия Рижко. Уверены: пройдя "крещение" чемпионами, гимн будет приносить днепрянам удачу! Затем был концерт. Ведущие Маша Ефросинина и Андрей Джеджула вызывали на сцену Ани Лорак, группы "Ума Турман", "Океан Эльзы", "Город 312", "Мумий Тролль". До финала на трибунах стадиона досидели не все. Но самые стойкие были вознаграждены грандиознейшим фейерверком. В течение 12 минут небо Днепропетровска полыхало разными цветами, пронизывалось огненным дождем. И все это под музыку легендарной группы Queen. Композиции We are the champions и Show must go on отменно гармонировали с огненным шоу, заставляя в восторге трепетать сердца. И в едином порыве после заключительного огненно-музыкального аккорда зрители начали скандировать "Мо-лод-цы!" Молодцами в этот вечер были все: и устроители праздника, и участвующие в нем артисты, футболисты, певцы, и, конечно же, все болельщики, пришедшие на стадион. Всех хочется искренне и от всей души поблагодарить за прекрасный праздник!