Раньери: «Зенит» на волне успеха

После победы над Удинезе наставник Старой синьоры успел подвести не только итог игре, но и заглянуть в будущее - где итальянского гранда ждет питерский Зенит. Кроме того, не забыли обсудить главных конкурентов по Серии А, сообщает FOOTBALL.UA. "Мне понравилась игра моей команды, сегодня Ювентус создал большее количество голевых моментов в матче с таким неуступчивым соперником, - сказал после игры Клаудио Раньери. - Победить Удинезе было не просто, но нам это удалось". "Мои ребята классно контролировали мяч, командная скорость тоже была на высоком уровне. Повторюсь, забить гол было тяжело, потому что соперник отменно держал оборону. Когда мы покупали Амаури, я сразу сказал, он сможет действовать в паре с любым нашим форвардом. Сейчас он демонстрирует это на деле". "Алессандро Дель Пьеро и Давид Трезеге остались на скамейке для запасных, но они оба профессионалы - и прекрасно понимают, что команде предстоит борьба на два фронта. Нам необходима ротация, здесь нет никакой проблемы". "По поводу следующего соперника, питерского Зенита, хочется сказать пару слов. Российский футбол сейчас на подъеме, потому что в него инвестируются огромные деньги. Зенит же выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, а это говорит о многом, сейчас питерцы пребывают на волне успеха". "Конкуренты в чемпионате? Интер в нынешнем сезоне предстал в совсем ином виде, у них даже тактика изменилась. Сейчас нери-адзурри действуют с одним форвардом. Скажем так, они очень напоминают Челси". "Что касается Милана, то я даже не рассчитываю на кризис в стане россо-нери. Дженоа - очень сильная команда, поражение от которой нельзя называть позором", - подытожил наставник Ювентуса.