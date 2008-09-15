Анчелотти: Это мой «Милан»

Звездный и многообещающий Милан вчера потерпел второе поражение подряд на старте Серии А. "Если мы посмотрим на турнирную таблицу, то повод для оптимизма вряд ли сыщем, хуже нас выступает только Кальяри, - сказал после игры Карло Анчелотти. - Но у нас есть время, чтобы исправить ситуацию, даже больше, я уверен - мы это сделаем", отмечает FOOTBALL.UA. "Это мой Милан. Мне ничего не нужно объяснять президенту, вице-президенту или генеральному директору, клуб и без того очень близок ко мне. Все хотят как можно быстрее оставить этот неудачный период позади. Меня не интересует то, что пишут в газетах". "Если кто-то знает больше, чем я, пожалуйста, можете обратиться ко мне и все рассказать. В Милане ведь тоже не козлы отпущения работают. Мы проанализировали сложившуюся ситуацию, и пришли к единому мнению. Команда преодолеет черную полосу? Я ответил - безусловно". "Что касается сегодняшней игры против Дженоа, то ее можно разделить сразу на два матча. До перерыва и после. В первом тайме Милан выглядел не плохо, а вот после перерыва нам не хватило физических кондиций, что лишний раз подчеркивает - команда находится в плохой форме. Но давайте не будем забывать, у нас не было много времени, чтобы работать всей командой". "Сейчас мы решаем эту проблему, нужно вывести всех ребят на один уровень, ведь многие из них много пропустили в подготовительном этапе из-за травм и вызовов в сборные. Хорошо, что время для этого у нас есть". Не обошлось без каверзного вопроса напоследок, мол-де, приход в команду Роналдиньо и Шевченко - это исключительно прихоти президента клуба. Ответ главного тренера был очень любопытен для украинских болельщиков: "Я просил купить Роналдиньо, и это моя команда", - не вспоминая о Шеве, резюмировал Анчелотти.