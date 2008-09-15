Лаудруп: В «Спартаке» много классных игроков

После матча с Москвой (2:1) новый тренер Спартака Микаэль Лаудруп выглядел удрученным - по всей видимости, от того, в каком состоянии досталась ему команда. И все же интеллигентный датчанин и на сей раз не изменил себе - был аккуратен в формулировках и даже похвалил команду. Матч против Москвы новый главный тренер Спартака смотрел в ложе VIP, рядом с владельцем клуба Леонидом Федуном и гендиректором Валерием Карпиным. Следить за тем, как Микаэль Лаудруп реагирует на те или иные действия команды, было практически невозможно - датчанин сидел в глубине помещения, и разглядеть его уже было большой удачей, передает FOOTBALL.UA. Но можно было догадаться, что происходит в спартаковском VIP, и по реакции Карпина: во втором тайме гендиректор несколько раз выходил покурить и, глядя на поле, обеспокоенно качал головой. После матча Лаудруп выглядел весьма озадаченным... - Сегодня мы увидели два разных тайма, - начал Лаудруп. - Но я не хочу много говорить об игре. Сначала я должен обсудить ее с Игорем Ледяховым. Не хотелось бы публично критиковать или хвалить кого-то из футболистов. - Второй тайм не показался вам ночным кошмаром? - Нет, не показался. Еще раз хочу подчеркнуть - рано делать выводы. - В раздевалку после матча заходили? - В раздевалке не был. Познакомился с игроками еще в пятницу на базе. - Как оцените состав, с которым вам предстоит работать? - этот вопрос адресовали Лаудрупу уже датские коллеги. - Я увидел, что в Спартаке много классных игроков высокого уровня. Очень понравились отдельные исполнители, но фамилии их раскрывать пока не буду. Могу сказать одно - нам предстоит много работать. Над чем именно? Не хочу говорить об этом с прессой. Для начала я должен поделиться своими соображениями с игроками. - В этом году в Лигу чемпионов попадут три первые команды чемпионата. Как считаете, Спартаку удастся зацепиться за Лигу? - Думаю, да. Но мы должны хорошенько потрудиться.