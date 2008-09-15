Ребров: Больше понравился итог игры, нежели ее содержание"

Победный гол у лидера забил 34-летний украинский форвард, причем сделал это через 73 секунды (!) после стартового свистка арбитра. А вот к журналистам Сергей Ребров вышел последним, отмечает FOOTBALL.UA. - Что скажете об игре? - первый вопрос Сергею. - Мне больше понравился итог игры, нежели ее содержание. Слишком мало моментов мы реализовали. Но главное, что мы взяли три очка. - Чем объясните, что во втором тайме Рубин больше оборонялся, чем атаковал? - Не забывайте, что мы играли со второй командой чемпионата, и Динамо подтвердило свое высокое реноме - хорошо комбинировало. Однако к тому моменту мы вели в счете, и нам просто не нужно было сломя голову лезть вперед. Напротив, именно москвичи, в роли проигрывающей стороны, были вынуждены больше атаковать. Мы, конечно, могли забить на контратаках, но, увы, не получилось. - Как вам удалось забить такой быстрый гол? - Даже не знаю, как это случилось. Мы пошли в атаку большими силами, Хасан Кабзе пробил, мяч отскочил от защитника прямо ко мне. Осталось пробить. Кстати, и раньше я забивал такие мячи. - В вашем богатом прошлом когда-нибудь были подобные ситуации - ваша команда за девять туров до конца чемпионата занимает первое место с отрывом в девять очков от второго? - Конечно, было и больше - в киевском Динамо. Особенно в первых чемпионатах Украины, когда было заранее известно, кто станет чемпионом. - Как вы можете охарактеризовать нынешнюю психологическую ситуацию в Рубине? - Все очень волнуются, команда никогда не была близка к такому большому успеху, как нынче. Но когда мы выходим на поле, волнение улетучивается - каждый делает именно то, что от него требуется, что ему поручено тренером. Отсюда и результат...