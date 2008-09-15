Шевченко: Не знаю, чего не хватает «Милану»

Нападающий Милана Андрей Шевченко комментирует сегодняшнее поражение россо-нери от Дженоа. Напомним, что Милан проиграл первые два матча чемпионата - это худший старт команды со времен сезона 1986/1987. "Конечно, это поражение давит на игроков", - говорит Андрей. "Сейчас команда переживает сложный момент, и мы должны пытаться быть сплоченным коллективом, пытаться начать выигрывать и вернуться на привычный уровень". "Сложно сказать, чего нам не хватает. Остается только констатировать - у Милана не лучшие времена". Шевченко начал матч с Дженоа в основе, играя единственного форварда, которого поддерживали Роналдиньо и Кака. Но и Андрей, и Ронни провели на поле всего тайм, сообщает FOOTBALL.UA. "Я пытался найти свободное пространство, пытался дать возможность для маневра партнерам, но в защите игроки Дженоа действовали очень хорошо", - рассказывает Андрей. "После финального свистка тренер сказал нам оставаться единым целым и попытаться добыть три очка как можно скорее. Карло - единственный, кто принимает ответственные решения, и я всегда готов стараться ради него". Также высказался генеральный менеджер Милана Адриано Галлиани: "Могу вас заверить - Анчелотти остается. Но мне надоело повторять это снова и снова. Журналистам пора прекратить задавать этот вопрос - ответ не изменится".