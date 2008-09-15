Паралимпиада-2008: Украинцы побеждают

На Паралимпийских играх украинские спортсмены завоевали уже 59 наград (20 золотых) и занимают четвертое место в неофициальном медальном зачете, сообщает «Корреспондент». Одним из главных героев Паралимпиады является украинский пловец Максим Вераска, завоевавший пять наград, четыре из которых наивысшего достоинства. В зачете мультимедалистов он занимает пятое место. Лидирует бразильский пловец Даниэль Диас, у которого на два серебра больше, чем у Вераски. Всего в копилке украинцев 59 наград, 20 из которых золотых, 15 серебряных и 24 бронзовых. В прошедший уикенд на наивысшую ступень пьедестала поднимались Оксана Зубковская (тройной прыжок), Василий Лищинский (метание диска), Дмитрий Виноградец, Алексей Федина и Максим Вераска (все - плавание). Успешно выступают в Пекине и футболисты. Украинцы смогли пробиться в финал турнира, обыграв по его ходу команды Великобритании (8:1), Ирландии (7:0), Ирана (4:0) и Бразилии (6:0). В борьбе за золотые медали Сине-желтым будет противостоять сборная России, которая также одолела всех своих соперников (с общим счетом 26:1).