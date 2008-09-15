Бубка проиграл в финале Челленджера ATP в Донецке

В воскресенье, 14 сентября, был сыгран последний матч Челленджера ATP Мемориал Александра Коляскина. В финале встречались украинец Сергей Бубкa, который получил на турнира wild card в основную сетку и первый сеяный россиянин Игорь Куницын. В решающем матче турнира больших сенсаций не произошло. Игорь Куницын уверенно действовал на своей подаче, и сумел взять подачу соперника в ключевые моменты встречи, сообщает «Корреспондент». Это и предопределило судьбу поединка. Со счетом 6:3, 6:3 – победителем восьмого по счету Мемориала Коляскина стал Игорь Куницын. Впервые в истории донецкого Челленджера победителем стал представитель России. Сергей Бубкa стал первым украинцем за последние пять лет, который выходил в финал Мемориала Коляскина. В 2003-м году в решающем поединке боролся дончанин Орест Терещук.