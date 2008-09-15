Феттель: Это лучший день в моей жизни

Себастьян Феттель прокомментировал гонку на Гран-При Италии, на котором стал самым молодым победителем в истории Формулы-1. "Невероятно! За всю гонку не возникло ни одной проблемы, тем более у меня была отличная стратегия. Пожалуй, это лучший день в моей жизни. Мне сложно описать свои эмоции. Хочу поблагодарить команду, которая выполнила отличную работу. Кто мог подумать, что мы будем столь сильны? Toro Rosso стала первой итальянской командой с 1957 года, которая смогла выиграть Гран-При, за исключением Ferrari. Это говорит о многом. Особый день, который ни я, ни кто-либо в команде никогда не забудет", - заявил Феттель на пресс-конференции, передает «Корреспондент». В воскресенье, 14 сентября, немецкий пилот Torro Roso Себастьян Феттель впервые в карьере стал победителем гонки Формулы-1. Феттель, который ушел в гонку Гран-При Италии первым благодаря выигранной накануне квалификации, уверенно лидировал на протяжении всей дистанции и принес своей команде первую в истории победу в Формуле-1.