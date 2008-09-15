Россиянки выиграли Кубок Федерации

Женская сборная России по теннису стала победительницей Кубка Федерации, обыграв в финальном матче команду Испании. Победное третье очко российской команде принесла Светлана Кузнецова, которая в первом поединке воскресенья со счетом 7:5, 3:6, 6:4 одолела лидера сборной Испании Анабель Медину-Гарригес, информирует «Корреспондент». Поединок для Кузнецовой выдался крайне непростым, хотя поначалу казалось, что у россиянки проблем не возникнет. На протяжении всего матча она чередовала прекрасные удары с досадными ошибками, и из-за этого судьба всей встречи висела на волоске. Кузнецова вела в стартовой партии 5:2, но в короткое время умудрилась растерять свое преимущество. Она проиграла 5 геймов подряд, что стоило ей первой партии. Во втором сете россиянка стала играть более уверенно, меньше ошибалась в простых ситуациях. Она сделала два брейка, Медина-Гарригес - только один, и в итоге петербурженка выиграла 6:3. Кульминация в заключительном сете пришлась на его середину. В седьмом гейме при счете 3:3 россиянка здорово сыграла на приеме и обеспечила себе решающее преимущество. Его она сохранила до конца партии, хотя, опять же, не обошлось без трудностей: Кузнецова смогла выиграть поединок только с пятого матчбола. Счет в матче, который проходит в Мадриде, стал 3-0 в пользу сборной России. В субботу первые два очка своей команде по итогам одиночных поединков принесли Вера Звонарева и Кузнецова. Оставшиеся два поединка финала Кубка Федерации не имеют турнирного значения, поэтому, согласно регламенту, четвертый одиночный матч сыгран не будет, а сразу состоится парная встреча, после чего будет проведена официальная церемония награждения. В парной игре за Испанию выступят Карла Суарес-Наварро и Нурия Льягостера-Вивес, за Россию - как и было заявлено ранее, Елена Веснина и Екатерина Макарова. В этом финале сборная России выступила не в сильнейшем составе. По разным причинам вынуждены были пропустить поездку в Мадрид три лучшие теннисистки России согласно мировому рейтингу - Елена Дементьева, Динара Сафина и Мария Шарапова. Первые двое слишком устали после выступления на Олимпийских играх и Открытом чемпионате США, а Шарапова в начале августа получила травму плеча и выбыла до конца сезона. Россиянки выиграли Кубок Федерации четвертый раз в истории. Ранее подопечные Шамиля Тарпищева побеждали в главном командном турнире среди теннисисток в 2004, 2005 и 2007 годах. В 2007 году Кубок Федерации также выиграла сборная России.