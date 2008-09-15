Евробаскет-2009: ФИБА-Европа утвердила места проведения турниров

Комиссия по соревнованиям ФИБА-Европа на заседании в Мюнхене утвердила места проведения и формат главных баскетбольных турниров 2009 года среди национальных сборных. Женский Евробаскет пройдет с 7 по 20 июня в Латвии. Матчи предварительного раунда состоятся в Лиепае и Валмиере, а квалификационного и финального - в Риге, сообщает «Корреспондент». Сильнейшая мужская команда континента будет определяться в Польше. Игры предварительного раунда примут Гданьск, Познань, Варшава и Вроцлав. Матчи квалификационного этапа пройдут в Быдгоще и Лодзи, а решающие встречи - в Катовице, сообщает официальный сайт ФИБА-Европа. На молодежном баскетбольном Чемпионате Европы 2008 баскетболистки сборной Украины в двух играх второго группового этапа потерпели два поражения, потеряв шансы на выход в полуфинал.