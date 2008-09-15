«Динамо» стало победителем международного турнира в Литве

В воскресенье в заключительном матче международного баскетбольного турнира «Time Team» в литовском городе Клайпеда московское «Динамо» обыграло украинский баскетбольный клуб «Будивельник» со счетом – 87:70 (21:23, 31:9, 23:22, 12:16). Таким образом, московские динамовцы, одержав 3 победы в трех проведенных матчах, стали победителями турнира, сообщает «Газета.Ru». Самыми результативными игроками в нашей команде стали Джаннеро Парго и Бостиан Нахбар, набравшие по 17 очков. Также на счету Бостиана – 7 подборов, а у Джаннеро – 3 передачи. У Дариуша Лавриновича – 13 очков + 7 подборов. Сергей Моня забросил в корзину соперника 11 очков и собрал 5 подборов. У Робертаса Явтокаса – 8 очков + 7 подборов. Ярослав Королев и Юрий Васильев набрали по 5 очков, также Юрий 4 раза подобрал мяч, а Ярослав отдал результативную передачу. На счету Холлиса Прайса и Арриэла Макдоналда по 4 очка, у Тревиса Хансена – 2, а у Сергея Быкова – 1. Дмитрий Хвостов очков в матче не набирал, а Дмитрий Домани на площадку в сегодняшнем матче не выходил. На церемонии награждения организаторы турнира определили самого полезного игрока в каждой команде, в составе москвичей им стал Джаннеро Парго.