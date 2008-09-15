Соболева: В отношении меня были нарушены все правила

Мировая рекордсменка в беге на 800 метров Елена Соболева, отстраненная от участия в Олимпиаде в Пекине из-за несовпадения анализов ДНК, считает, что антидопинговый комитет в ее отношении действовал не по правилам. «В отношении меня были нарушены все правила, – заявила Соболева в интервью «Газета.Ru». – По правилам ИААФ (Всемирная федерация легкой атлетики) в течение двух-трех недель пробу, взятую в апреле 2007 года, должны были проверить, а через 2-3 месяца уничтожить. В моей ситуации апрельская проба пришла в лабораторию Лозанны для ДНК-анализа только 25 октября. Прошло полгода. На каких основаниях она не была уничтожена, никто не знает. Ее проверили, она была чистой, но ее не уничтожили. После моего апрельского теста чиновники заявили, мол, мы сдавали кровь, и биохимические показатели насторожили, поэтому и начали проводить эксперимент, в результате которого мои анализы ДНК не совпали. Но знаете, что самое смешное? Я ни разу на внесоревновательном контроле не сдавала кровь. Теперь федерация будет решать наше будущее».