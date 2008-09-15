Матч американской Лиги чемпионов по футболу перенесли из-за урагана «Айк»

Матч Лиги чемпионов CONCACAF (Конфедерация футбола стран Северной и Центральной Америки и зоны Карибского моря) перенесен из-за урагана "Айк", сообщает «Лента.ru». Встреча в Хьюстоне местного "Динамо" с сальвадорским клубом "Луис Анхель Фирпо" должна была состояться в среду, 17 сентября. Исполнительный директор "Динамо" Крис Канетти заявил, что американский клуб ведет с "Фирпо" переговоры о новой дате матча. По словам Канетти, ураган сделал невозможным для "Динамо" проведение домашних матчей международного уровня. Между тем, в субботу, 13 сентября, "Динамо" дома сыграло с "Сан-Хосе" в чемпионате страны. Встреча завершилась вничью 1:1. Штат Техас, на территории которого находится Хьюстон, серьезно пострадал от урагана "Айк". Три миллиона жителей штата остались без электричества. 13 сентября президент США Джордж Буш объявил Техас зоной стихийного бедствия.