Провал российских гимнастов в Пекине оценили положительно

Росспорт положительно оценил выступление сборной России по спортивной гимнастике на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, сообщает агентство «Весь спорт». На Олимпиаде-2008 россияне в этом виде спорта завоевали только две награды (бронзовые медали Антона Голоцуцкова в вольных упражнениях и опорном прыжке), меньше, чем на предыдущих Олимпиадах. По словам главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко, об итогах Олимпиады руководство Федерация спортивной гимнастики России отчиталось на заседании Росспорта в начале сентября. Родионенко предположил, что российским гимнастам не хватило одного года, чтобы показать более высокий результат, чем две бронзовые медали. На Олимпийских играх 2004 года в Афинах россияне завоевали три медали в соревнованиях по спортивной гимнастике (одну серебряную и две бронзовых). На Олимпиаде-2000 в Сиднее гимнасты принесли России 15 медалей (по пять золотых, серебряных и бронзовых).