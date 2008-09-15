Болельщики заставили владельца «Ньюкасла» продать клуб

Из-за давления со стороны болельщиков владелец "Ньюкасла" Майк Эшли выставил команду на продажу, спустя год после приобретения контрольного пакета акций английского клуба, сообщает Eurosport. Эшли озвучил свое решение и рассказал о причинах, побудивших его пойти на подобный шаг на страницах официального сайта команды. После того, как из клуба ушел Кевин Киган (Эшли и главный тренер не сошлись во мнениях по поводу трансферной политики), владельца "сорок" невзлюбили болельщики. "Я очень любил брать детей на футбол, чтобы они окунулись в незабываемую атмосферу, - объясняет Эшли свой поступок. - Однако сейчас я, как отец, боюсь приводить своих детей на стадион, так как на нас могут напасть. Потому я более не намерен спонсировать "Ньюкасл Юнайтед". "Я выставил клуб на продажу и надеюсь, что будущий владелец будет делать то, чего хотят фанаты – вкладывать большое количество денег", - добавил Эшли. Эшли объяснил, почему он создал в клубе структуру, которой недовольны фанаты: "Если бы я не пришел в клуб год назад, то "Ньюкасл", возможно, канул бы в лету. В "сорок" я вложил больше четверти миллиарда долларов. Но для меня ярким примером жизнеспособной деловой модели в Англии является "Арсенал". Мне бы хотелось сделать подобное и в "Ньюкасле", однако это требует времени, и за одну ночь подобное невозможно сотворить. Болельщики же требовали мгновенных вливаний денег в клуб, чтобы результат был уже сейчас. Моя стратегия несколько другая. Поэтому фанаты захотели моего ухода, я их послушал и сделал то, что должен был сделать".