В сборной Казахстана уволен главный тренер - голландец

Федерация футбола Казахстана (ФФК) отправила в отставку главного тренера национальной сборной голландца Арно Пайперса. Увольнение наставника связано с неудовлетворительными результатами команды в отборочном турнире чемпионата мира 2010 года. Поиск нового тренера сборной уже ведется, сообщает официальный сайт ФФК. Команда Казахстана начала отборочный турнир ЧМ-2010 с домашней победы над Андоррой (3:0), но затем уступила на выезде хорватам (0:3) и на своем поле украинцам (1:3). Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен наставник молодежной сборной Казахстана Бернд Шторк. Именно он будет готовить команду к матчу с Англией (11 сентября). Как сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP, генеральный секретарь ФФК Саян Хамитжанов заявил, что всему руководству федерации стыдно за игру сборной Казахстана. Хамитжанов извинился перед болельщиками за последние неудачи команды. 49-летний Арно Пайперс возглавил сборную Казахстана в январе 2006 года. В отборочном турнире Евро-2008 казахи набрали 10 очков в 14 матчах и заняли шестое место, отстав от победителя группы Польши на 18 очков.