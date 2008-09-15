Названа трансферная стоимость участников Лиги чемпионов

Немецкая газета Bild оценила трансферную стоимость всех игроков основных составов 32 команд-участниц Лиги чемпионов в 5,3 миллиарда евро. Лидером импровизированного рейтинга стал основной состав "Барселоны", футболисты которого обошлись бы потенциальным покупателям в 392 миллиона евро, сообщает телеканал «Спорт». В чуть меньшую сумму оценены футболисты "Челси" - 390 миллионов. Победитель прошлогодней Лиги "Манчестер Юнайтед" оценен журналистами и экспертами в 381 миллион. Игроки "Реала", стоящие 354 миллиона, заняли четвертое место. Далее в рейтинге следуют: "Интер" (343 млн), "Ливерпуль" (301), "Ювентус" (260), "Рома" (255), "Бавария" (254), "Арсенал" (247), "Атлетико" (215), "Лион" (201), "Фиорентина" (199) и "Вильярреал" (153). Сразу за испанцами следует питерский "Зенит", оцененный в 140 миллионов евро. Столько же стоят все игроки немецкого "Вердера". Самыми дешевыми оказались футболисты кипрского "Анортосиса" (15 миллионов) и борисовского БАТЭ, основной состав которого, по данным портала transfermarkt.de, стоит всего 5 миллионов евро. В такую же сумму обойдется приобретение юного плеймейкера "Баварии" Тони Крооса, а за 30 миллионов, выплаченных "Зенитом" московскому "Динамо" за переход Данни, можно приобрести сразу 66 игроков уровня основного состава белорусского клуба.