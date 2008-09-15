«Милан» проигрывает чемпионат Италии

В воскресенье, 14 сентября, "Милан" уступил во втором туре чемпионата Италии по футболу команде "Дженоа" на выезде со счетом 0:2, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на агентство Reuters. После двух туров у "Милана" ноль очков и он занимает 19-е место в турнирной таблице. Также ни одного очка в двух стартовых матчах не набрала команда "Кальяри". Она занимает 20-е место, уступая миланцам по разнице мячей. Ранее сообщалось, что матч с "Дженоа" может стать последним для главного тренера "Милана" Карло Анчелотти в том случае, если его подопечные не смогут одержать победу. Лидируют после двух туров чемпионата Италии набравшие по шесть очков "Лацио" и "Аталанта". "Лацио" обыграл дома "Сампдорию" (2:0), а "Аталанта" на выезде с минимальным счетом победила "Болонью". "Ювентус" одержал первую победу в турнире. Дома он обыграл "Удинезе" благодаря голу Амаури. С одинаковым счетом 2:0 одержали свои победы "Лечче" (над "Кьево") и "Сиена" (над "Кальяри"). "Наполи" дома обыграл "Фиорентину" со счетом 2:1. Единственный матч тура, завершившийся вничью, состоялся в Реджо-ди-Калабрии, где встреча местной "Реджины" с "Торино" закончилась со счетом 1:1. В субботу, 13 сентября, "Интер" обыграл "Катанью" (2:0), а "Палермо" оказалось сильнее "Ромы" (3:1).