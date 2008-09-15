Финал ЧМ по футболу среди артистов и политиков

В финале второго чемпионата мира по футболу среди артистов и политиков, который проходит в эти дни Новороссийске, встретятся сборные России и Бразилии. Накануне россияне в полуфинале сыграли вничью с командой Румынии - 2:2. "Этого результата оказалось достаточно, чтобы попасть в финал, так как румынам было засчитано техническое поражение из-за того, что в их команде в ходе матча были удалены с поля четыре игрока", - сообщил NEWSru.com со ссылкой на интервью ИТАР-ТАСС пресс-атташе чемпиона Дмитрий Ткаченко. Второй финалист определился в матче Бразилия-Украина. Со счетом 4:2 первенствовали победители первого чемпионата, который состоялся в Сочи в 2007 году, - команда артистов Бразилии. Финальный матч состоится на центральном стадионе Новороссийска 16 сентября. Второй чемпионат мира по футболу среди артистов и политиков "Арт-футбол-2008" стартовал в Новороссийске 10 сентября. По словам заместителя главы города Андрея Фонарева, сюда приехали артисты со всех континентов - из Англии, Бразилии, Германии, Кореи, Японии, Польши, Румынии, Словакии, Эстонии, Украины, Белоруссии. Чемпионат-фестиваль проходит в рамках Всероссийской благотворительной акции "Под флагом добра". Все собранные средства будут направлены детям, нуждающимся в лечении.