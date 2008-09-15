Новый рейтинг WTA: Алена Бондаренко сдала две позиции

Опубликован новый рейтинг WTA. Американка Серена Уильямс по-прежнему первая, Алена Бондаренко сдала две позиции. На втором месте - сербская теннисистка Елена Янкович. Ее соотечественница Ана Иванович - третья. С четвертого по седьмое место находятся представительницы России: Елена Дементьева, Динара Сафина, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, соответственно. Американка Венус Уильямс - восьмая. Украинка Алена Бондаренко сдала две позиции и теперь находится на 32 месте. Мария Корытцева - 54, а Катерина Бондаренко - 55. Татьяна Перебийнис - 69. Юлия Вакуленко - 121, Оксана Любцова - 163, Татьяна Лужанская - 170, Виктория Кутузова - 173. Ранее американка Серена Уильямс стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису. В финальном поединке Уильямс, посеянная под 4-м номером, нанесла поражение сербке Елене Янкович, 2-й ракетке соревнований, со счетом 6:4, 7:5, сообщает «Корреспондент»