Мюррей не боится Федерера

Британец Энди Мюррей прокомментировал будущий финал US Open с Роджером Федерером. Энди Мюррей не видит преимущества соперника по финалу Открытого чемпионата США Роджера Федерера, который выступает в Нью-Йорке без поражений с 2003 года. Он намеревается стать первым британцем за 72 года, выигравшим турнир Большого Шлема, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на ВВС. Уверенность 21-летнего шотландца в своих силах подкрепляется, в том числе, тем, что в предыдущих трех очных поединках с Федерером он одержал две победы. "Я удачно играл с ним в прошлом, хотя все те предыдущие матчи нельзя сравнивать с предстоящим финалом. Федерер не проигрывает в Нью-Йорке уже более 30 поединков, и мне потребуется показать великолепный теннис, чтобы прервать его серию. И предпосылки для этого имеются, ведь я очень здорово играю последние пару недель", - заявил Мюррей. "Я знаю, что я главная надежда страны на титул Большого Шлема. В этом плане я спокоен. Я был внутренне готов к такой ситуации уже с 15 лет, когда отправился тренироваться в Испанию", - сказал британец. "Мне всегда нравилось играть на Уимблдоне. Но помню, когда я приехал на US Open юниором, я впервые в жизни остановился в пятизвездочном отеле. Нью-Йорк - один из самых любимых моих городов. Атмосфера и все, что сопутствует турниру, делают его для меня чуть более предпочтительным, чем Уимблдон", - заявил Мюррей. Если Федерер победит Мюррея в матче, который состоится в понедельник, он выиграет пятый подряд US Open и завоюет 13-й в карьере титул Большого Шлема. Напомним, что в матче с Рафаэлем Надалем, который из-за дождя длился два дня, Мюррей праздновал успех в четырех сетах и впервые в карьере вышел в финал турнира Большого Шлема.