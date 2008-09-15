Роналдо переходит в «Манчестер Сити»

Источники из Бразилии сообщают, что нападающий Роналдо согласовал условия контракта с «Манчестер Сити» сроком на 1 год и присоединится к своей новой команде уже в январе. В данный момент легендарный бразилец тренируется на родине вместе со своим бывшим клубом «Фламенго». Нападающий стремится как можно быстрее вернуть былые кондиции после серьезной травмы колена, полученной в итальянском «Милане». Стало известно, что Роналдо, которому на следующей неделе исполнится уже 32 года, встретился с представителем «Манчестер Сити» для обсуждения персональных условий. Сообщается, что предложенный контракт устроил «зубастика», и он согласился присоединиться к «горожанам» в следующее трансферное окно, в январе 2008 года. Соглашение рассчитано на 12 месяцев. Официально клуб из Манчестера не подтверждает эту информацию, однако, агент Роналдо готов объявить о совершенной сделке в ближайшее время, сообщает «Спорт.com.ua».