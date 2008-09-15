«Ньюкасл» может купить Билл Гейтс

Владелец «Ньюкасла» Майк Эшли согласился продать клуб, который не показывает в последнее время достойных результатов, расстраивая болельщиков. Жители города на севере Англии не устают протестовать против такого положения дел и Эшли не выдержал этого. «Я не могу тратить больше, чем я трачу на клуб, - сказал он, - поэтому готов продать его». Клуб могут купить инвесторы из Индии или арабских стран. Потенциальным покупателем называют и американского супербогатея Билла Гейтса и его Microsoft. Он, конечно, сможет тратить больше, чем Эшли, передает «Спорт.com.ua».