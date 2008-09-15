Мойес собирается покинуть «Эвертон»

Главный тренер ливерпульского «Эвертона» Дэвид Мойес надеется решить вопрос со своим будущим «в ближайшие пару дней или около того». Согласно слухам, руководство клуба с «Гудисон Парк» предложило новый контракт шотландскому специалисту. На период окончания летнего трансферного окна переговоры были остановлены, и вот теперь стороны готовы принять окончательное решение. Напомним, что 45-летний Мойес возглавляет «ирисок» с 2002 года. С тех пор «Эвертон» сумел зарекомендовать себя в качестве одной из лучших команд Премьер-Лиги, идущих сразу после после «большой четверки». Нынешнее лето выдалось одним их самых неудачных за те годы, что Мойес работает на «Гудисон Парк». На удивление многим второй клуб Ливерпуля проявил очень вялую активность на трансферном рынке - лишь в конце августа «Эвертон» произвел свое первое приобретение в лице свободного агента Ларса Якобсена. Как позже признался владелец клуба Билл Керайт, причиной этой пассивности стали финансовые затруднения «ирисок». По мнению бизнесмена, с каждым годом становится все сложнее и сложнее конкурировать с соперниками по Премьер-Лиге. Кенрайт не стал скрывать, что готов продать клуб покупателю с тугим кошельком. Тем не менее, несмотря на трудности, Мойес продолжил работать с командой, которая в прошлом сезоне финишировала пятой в Премьер-Лиге. Тренер заявил о своей приверженности клубу, а также признался, что намерен положить конец слухам вокруг своего будущего в ближайшее время. «Я надеюсь, что будут кое-какие новости в ближайшие пару дней или около того», - сообщил Мойес после матча его подопечных на «Британии Стэдиум», где «Эвертон» сумел добиться выездной победы над «Стоуком» - 2:3, передает «Спорт.com.ua».