Джеррард:«Ливерпуль» будет претендовать на титул

Капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард считает, что победа над «Манчестер Юнайтед» доказала, что его команда является претендентами на чемпионство в Премьер-лиге. «Когда побеждаешь лучшую команду чемпионата, можно быть уверенным, что это придаст нам хороший темп в будущем, - сказал Джеррард. – Мы понимаем, что сейчас начало сезона, и, конечно, это еще не означает, что мы выиграем чемпионат. Но теперь мы можем конкурировать на равных с «Челси» и «Манчестер Юнайтед», потому что мы можем их обыгрывать. Мы уверены, что в марте и апреле мы будем претендентами на титул», предает «Спорт.com.ua».