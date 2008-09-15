Адвокат: «Зенит» в «группе смерти»

Главный тренер питерского "Зенита" Дик Адвокат заявил, что российскую команду не стоит причислять к главным претендентам на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов из группы Н, которую многие называют "группой смерти". Адвокат считает, что наибольшие шансы на продолжение борьбы имеют "Реал" и "Ювентус", сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт УЕФА. По словам наставника "Зенита", он согласен с мнением о том, что фаворитами группы являются испанский и итальянский клубы, а "Зенит" и белорусский БАТЭ будут бороться за третье место, которое даст возможность выступить в 1/16 финала Кубка УЕФА. Адвокат добавил, что несмотря на последние достижения его команды, "Зенит" можно назвать аутсайдером группы Н. Тренер российского клуба отметил также, что в Лиге чемпионов каждая команда должна быть готова к встречам с соперниками уровня "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса". "Для меня это не проблема, а вызов", - сказал Адвокат. В сезоне-2008/09 "Зенит", за последний год выигравший чемпионат России, Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, выступит в Лиге чемпионов впервые в своей истории. Первый матч группового турнира питерцы проведут 17 сентября против "Ювентуса" на поле туринского клуба.