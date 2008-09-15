«Бавария» сразила «Кельн»

«Кельн» в истории немецкого футбола – один из самых знаменитых клубов. Титулов у «козлов» не намного меньше, чем у «Баварии». Вот только все кельнские победы – в далеком прошлом. И хотя возвращенец из второй лиги грозился обыграть дома действующего чемпиона страны, этим обещаниям мало кто верил. И не зря – реальность оказалась для полусотни тысяч кельнских фанатов куда мрачнее, чем предыгровые мечты. Начало матча выдалось довольно спокойным. «Бавария» уверенно контролировала ход игры, больше владела мячом, но остроты в атаке не проявляла. Удар Зе Роберто с разворота на 14-й минуте Мондрагон взял, не напрягаясь. Еще в прошлом сезоне выступавшие во второй лиге хозяева, несмотря на все свои громкие заявления, изрядно робели перед именитым соперником и лишь изредка перехватывали инициативу. Правда, на 23-й минуте удар Антара после ошибки защитника «Баварии» Люсио, казалось, дал сигнал игрокам «Кельна» отбросить ложную застенчивость. И когда чуть позже Раду обыграл Лама в штрафной, гостям изрядно повезло, что Демикелису удалось выбить мяч из опасной зоны, буквально сняв его с ноги у Антара. Но вспышки кельнцев хватило ненадолго - они снова предоставили «Баварии» распоряжаться на поле по своему усмотрению. Мюнхенцы тоже не демонстрировали скоростной игры и мощного напора, хотя на 33-й минуте Тони и был недалек от взятия ворот. «Кельн» несколько раз пытался вывести к воротам соперника Новаковича, но безуспешно: дважды защите «Баварии» удавалось оставить бомбардира «Кельна» без мяча, а когда ему все же удалось пробить головой, лайнсмен определил положение «вне игры». И после того как «Кельн» отбил еще один удар Швайнштайгера, команды отправились на перерыв с нулевым счетом. Второй тайм начался столь же невыразительно. Вплоть до штрафного у ворот Кельна на 53-й минуте: Швайнштайгер подал, а почти двухметровый Тони головой открыл счет. «Кельн» едва не ответил с ходу, но Рензинг блестяще парировал удар Чихи. А на 60-й минуте Тони успешно замкнул прострел Зе Роберто ударом в левый угол. Заработав преимущество в два мяча, баварцы успокоились и отошли назад, уверенно сдерживая попытки хозяев отыграться и лишь изредка переходя в атаку. Но, как говорится, редко, да метко: свои возможности забить Тони и Зе Роберто, правда, не реализовали, а вот карьеру именно в «Кельне» Подольски уже на добавленных минутах земляков не пожалел, сообщает «Советский спорт».