В матче за титул чемпиона Австралии боксеры переломали друг другу руки

Победитель поединка, бывший игрок в австралийский футбол Джон Хопейт сломал правую кисть и повредил левое плечо, а неудачник боя Боб Мирович за два раунда до завершения матча получил перелом правой руки. Хопейт победил в девятом раунде после того, как тренер соперника выбросил на ринг полотенце после серии сокрушительных ударов в голову, пропущенных его подопечным. Примечательно, что менеджеры Мировича уже предложили победителю провести матч-реванш после полного восстановления обоих боксеров. По оценкам специалистов, возвращение спортсменов на ринг состоится не раньше, чем через три месяца, передает СПОРТ СЕГОДНЯ.