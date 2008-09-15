11 смертей на футбольном матче

11 футбольных болельщиков из Конго погибли в драке, которую спровоцировал вратарь местного клуба "Ниуки", начавший колдовать во время матча. Голкипер (его имя не называется) выбежал на поле и попытался наложить на соперников из команды "Сокозаки" чары, которые должны были помочь "Ниуки" одержать победу, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на сайт английской газеты Daily Telegraph. Действия футболиста привели к драке с участием игроков обеих команд. Беспорядки попытался остановить один из работников службы безопасности, но зрители начали кидать в него файеры. Вскоре на трибунах стадиона также началась драка, и полицейские применили против болельщиков слезоточивый газ. В результате беспорядков 11 человек погибли, еще несколько получили ранения. Матч "Ниуки" - "Сокозаки" состоялся в воскресенье, 14 сентября, в конголезском городе Бутембо. Принимал ли применивший магию вратарь участие в игре, или он выбежал на поле со скамейки запасных, не уточняется.