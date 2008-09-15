Названы фавориты автогонок Формулы-1 этого сезона

В понедельник, 15 сентября, аналитики букмекерской конторы William Hill назвали главных фаворитов в борьбе за титул чемпиона сезона-2008 в автогонках класса Формулы-1. Аналитики William Hill озвучили новые котировки после завершившегося в воскресенье, 14 сентября, Гран-при Италии, победу в котором сенсационно праздновал Себастьян Феттель из команды Toro Rosso. Действующий чемпион финский пилот Ferrari Кими Райкконен среди претендентов на победу больше не значится, а главным фаворитом в борьбе за титул считается британец Льюис Хэмилтон, передает «Корреспондент».