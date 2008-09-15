Президент ФИФА доверяет ЮАР Чемпионат Мира-2010

Президент ФИФА Зепп Блаттер подтвердил в воскресенье, что он абсолютно доверяет ЮАР в плане успешной организации мирового первенства. Патрон мирового футбола добавил при этом, что у него не было плана B на случай переноса ЧМ-2010 из ЮАР. «План B - Южная Африка и план C, Южная Африка» - утверждал он после своей встречи с южноафриканским президентом Табо Мбеки в Претории, передает «Спорт.com.ua». Сам Блаттер ведет в настоящее время инспекцию мест будущих баталий ЧМ-2010. «Мы обязаны быть информированы и контролировать все работы. У нас нет никакого сомнения, что все стадионы будут сданы в срок» - добавил Блаттер. Напомним, что к ЧМ-2010 в ЮАР должны быть построены пять стадионов и еще столько же арен будут реконструированы.