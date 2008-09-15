«Реал» забил 5 000 мячей

Во вчерашнем матче с «Нумансией» «Реал» благодаря голу Гути на 16-й минуте достиг отметки в 5 000 забитых мячей, сообщает«Спорт.com.ua» со ссылкой на официальный сайт «Реала». «Короли» первыми среди всех клубов Примеры преодолели этот рубеж. Отрадно, что Гути забивший гол воспитанник клубной школы мадридского клуба, которых сейчас мало в основном составе «Реала». Еще одним клубом, который близок к этой отметке, является «Барселона», у «гранатовых» на 68 мячей меньше. Дальше идет «Атлетик» из Бильбао, но им, чтобы догнать «Реал», понадобиться еще лет 10, у «Атлетика» 4 164 забитых мяча. Кстати, «Реал», «Барселона» и «Атлетик» единственные кто не покидал высшую лигу чемпионата Испании.