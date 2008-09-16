Месси: Результат придет со временем

Несмотря на не самое удачное сезона, звезда «Барселоны» Лионель Месси убежден, что результат обязательно придет, это только вопрос времени, сообщает «Спорт.com.ua». «Мы не волнуемся, потому что все упорно работаем и знаем, что результаты придут, - сказал аргентинец официальному сайту клуба. – Мы хорошо играли с «Расингом», единственное, чего нам не хватало, это голов. Было бы здорово хорошо сыграть и выиграть. Важно ободрить наших фанов, но, думаю, они могут верить в нас. В таком клубе, как «Барса», мы должны выигрывать награды. Мы все делаем для этого и, надеюсь, сможем победить. Пока что мы только начали сезон».