Шустер: Робиньо перешел в посредственный клуб

Тренер мадридского «Реала» Бернд Шустер признал, что разочарован решением Робиньо перейти в «Манчестер Сити», но добавил, что уважает решение игрока, хотя выразился весьма двусмысленно, передает «Спорт.com.ua». «Со спортивной точки зрения для меня это стало разочарованием, потому что здесь у Робиньо было все, чтобы добиться настоящего триумфа, - сказал немец каналу Cuatro. – Но нужно уважать его решение быть хорошим игроком в посредственном английском клубе». 24-летний Робиньо подписал с «Ман Сити» 4-летний контракт, за что «Реал» получил 42 миллиона евро.