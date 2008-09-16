НХЛ не зарегистрировала контракт «Каролины» со Сталом

НХЛ отказала регистрировать новый контракт «Каролины» ($57, 75 млн) с нападающим клуба Эриком Сталом по причине неточной формулировки неторгового пункта в документе. Как говорится в соглашении между клубом и игроком, Стал станет независимым агентом по наступлении 1-го июля 2010 года. Однако, НХЛ уточняет, что Стал станет неограниченно свободным в эту дату только в том случае если он отыграет два последующих сезона. Если, по каким-то причинам, он не сможет отыграть хотя бы один из двух сезонов, то Стал не станет неограниченно свободным, сообщает «Газета.Ru».