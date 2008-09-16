Айзерман будет генеральным менеджером сборной Канады на ОИ-2010

С большой долей вероятности Стив Айзерман станет генеральным менеджером сборной Канады по хоккею на Олимпийских играх-2010 в Ванкувере, сообщает «Газета.Ru». Айзерманн занимал поста генерального менеджера в 2007 года, когда на чемпионате мира в Москве его команда завоевала золото, и на мировом первенстве в Канаде, где хозяева турнира в финале уступили российской сборной. Как сообщает АP, также претендентами на эту должность являются президент «Эдмонтона» Кевин Лоу и генеральный менеджер команды «нефтяников» Стив Тамбеллини, которые были помощниками Гретцки на Играх 2002 и 2006 годов. В претендентах еще значатся генеральный менеджер «Детройта» Кен Холланд и его коллега из «Монреаля» Боб Гейни.