СКА официально дозаявил Каспарайтиса

В составах клубов КХЛ произошли очередные изменения: заявку СКА включены следующие хоккеисты: защитник Дарюс Каспарайтис (№ 19; 16.10.72; 181 см; 95 кг), нападающий Александр Кучерявенко (№ 15; 27.08.87; 181; 80). Кроме того, документально подтвержден обмен между питерским клубом и магнитогорским «Металлургом», в результате которого нападающий Симаков получил право играть за «Магнитку», а форвард Бабенко - за СКА. Как сообщает «Спорт-Экспресс», также были отзаявлены: «Локомотив-2» - нападающий Андрей Кирюхин; ХК МВД-2 - нападающий Сергей Беляков; ЦСКА-2 - вратарь Никита Беспалов.