«Химки» обыграли «Локомотив-Ростов» в Словении

Поздним вечером в понедельник в словенском местечке Краньска Гора баскетболисты «Химок» провели первый контрольный матч межсезонья–2008, отмечает «Советский спорт». Соперником подмосковного клуба был российский «Локомотив–Ростов», который также проводит подготовку к сезону в альпийском среднегорье. В упорной борьбе в концовке поединка победили «Химки» с разницей 2 очка (89:87). Решающими стали два попадания с линии штрафных Келли Маккарти за 6,6 секунды до окончания игры. Последняя атака ростовчан успеха им не принесла. Следующий поединок на сборе в Словении БК «Химки» проведёт с местной командой «Слован».