ЦСКА обыграл болонский «Виртус»

ЦСКА в понедельник провел третий матч из выставочной итальянской серии. Очередной жертвой чемпионов Евролиги стал болонский «Виртус». Встреча проходила на площадке Futurshow Station - пережившей капитальную реконструкцию знаменитой арены Palamalaguti, передает «Советский спорт». Главный тренер армейцев Этторе Мессина после матча оценил действия своих подопечных: «Получилась сложная игра против очень хорошей команды. Мы отлично стартовали, хорошо провели первую и вторую четверти. Но в третьей из-за плохих действий в обороне и желания бросать только трехочковые вместо нашей обычной сбалансированной игры позволили соперникам сократить отставание до двух очков. Пришлось преодолевать трудности, демонстрируя хорошую дисциплину и командное взаимодействие». Выставочный матч. Болонья (Италия) «Виртус» (Болонья, Италия) – ЦСКА (Москва, Россия) – 58:73 (6:19, 16:20, 25:10, 11:24) В: Лэнгфорд (14), Форд (13), Бойкинс (9) Ц: Холден (5), Лэнгдон (8), Шишкаускас (17), Смодиш (4), Лорбек (20)